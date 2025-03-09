الدفعة 37 من الجرحى والمرضى تغادر قطاع غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الدفعة 37 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين غادرت قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج.

وبالأمس السبت ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن فريق أطباء مصري بقيادة (الدكتور أحمد توفيق ومصطفى عبد الله) نجحوا في إزالة طلق ناري من جمجمة شابة فلسطينية من قطاع غزة خرجت للعلاج إلى جمهورية مصر العربية.

فريق أطباء مصري ينجح في إزالة رصاصة من جمجمة شابة فلسطينية

وأصيبت الشابة الفلسطينية بالرصاصة التي اخترقت جمجمتها واستقرت خلف العين أثناء غارة شنتها طائرة كواد كابتر إسرائيلية خلال نزوحها إلى النصيرات وسط قطاع غزة.

دمار كبير في مستشفيات غزة

ودخل عدد من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وذلك أثناء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك جراء التدمير الكبير الذي تعرضت له مستشفيات قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي.

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