قالت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، مساء يوم السبت: إن حريقا هائلا اندلع في مخازن مواد تموينية بشارع النصر غربي مدينة غزة.

اندلاع حريق هائل في مخازن مواد تموينية غرب مدينة غزة

وأفادت المديرية بأن طواقم الإطفاء في غزة لا تزال تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في المخازن.

وأكدت أنه تم الاستعانة بمركبات إطفاء من المحافظة الوسطى في محاولة لمحاصرة الحريق قبل تمدده لمنازل المواطنين.

كما تم إخلاء مركز لإيواء النازحين مجاور للمكان المحترق في غزة كإجراء احترازي.

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