أيمن سلامة: نشر الشرطة الفلسطينية في غزة يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى: إن تدريب مصر لعناصر من الشرطة الفلسطينية ونشرها في قطاع غزة يشكل خطوةً تحمل أبعادًا سياسية وأمنية معقدة، خاصة في ظل الواقع القائم الذي تسيطر فيه حركة حماس، بسلاحها وأجهزتها الأمنية، على القطاع منذ عام 2007.

هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة نشر قوى أمنية غير تابعة لحماس في غزة، إلا أن تنفيذها يواجه عقبات قانونية وأمنية تتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا واسع النطاق.



التحديات القانونية



وأكد عبر صفحته بالتواصل الاجتماعى أنه من منظور القانون الدولي، تُعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية الجهة الشرعية المسئولة عن الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاقيات أوسلو (1993)، التي نصت على دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في إدارة الشؤون الداخلية. ومع ذلك، فإن سيطرة حماس الفعلية على غزة خلقت ازدواجية في السلطة الأمنية، مما يطرح تساؤلات قانونية حول مدى قدرة السلطة الفلسطينية على فرض سيادتها الفعلية هناك.

وواصل حديثة قائلا: أي نشر لقوى أمنية فلسطينية مدربة من قبل مصر يتطلب إما تفاهمًا مع حماس أو فرضًا لهذه القوى بضغط إقليمي ودولي، وهو أمر قد يواجه رفضًا من قبل الحركة التي ترى في ذلك مساسًا بنفوذها

في المقابل، فإن إسرائيل، التي تسيطر على المجال الجوي والحدود المحيطة بالقطاع، ترفض أي وجود أمني غير خاضع لسيطرتها المباشرة، ما يعني أن أي تحرك لنشر الشرطة الفلسطينية سيكون مشروطًا بموافقة إسرائيلية ضمن ترتيبات أمنية دقيقة.

معادلة التوازن بين الأمن والاستقرار



وتابع تفرض البيئة الأمنية في غزة تعقيدات إضافية، حيث تمتلك حماس ترسانة عسكرية، وأجهزة أمنية موازية قد تعيق عمل الشرطة الفلسطينية. كما أن أي احتكاك بين الطرفين قد يؤدي إلى تصعيد داخلي، مما يستدعي ترتيبات تضمن التنسيق أو على الأقل عدم التصادم.

من جهة أخرى، فإن عدم وجود دعم دولي واضح لنشر الشرطة الفلسطينية قد يجعل هذه الخطوة غير مستدامة، خاصة في ظل حاجة هذه القوة إلى موارد مالية ولوجستية كبيرة لضمان استمراريتها.

هنا، يلعب المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دورًا أساسيًا في توفير الغطاء الدبلوماسي والتمويل اللازم لضمان نجاح أي مبادرة من هذا النوع.

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