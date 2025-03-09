التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في كلاسيكو الدوري الانجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره فريق آرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز علي أرضية ملعب أولد ترافورد.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال كتالي:

تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ليني يورو - فيكتور لينديلوف - ماتياس دي ليخت



خط الوسط الدفاعي: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت



خط الوسط الهجومي: أليخاندرو جارناتشو - جوشوا زيركزي



خط الهجوم: راسموس هويلوند



تشكيل أرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمي: دافيد رايا



خط الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - مايلز لويس سكيلي



خط الوسط: مارتن أوديجارد - جورجينيو - ديكلان رايس



خط الهجوم: إيثان نوانيري - ميكيل ميرينو - لياندرو تروسارد

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى مانشستر يونايتد للفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يطمح آرسنال لتحقيق الفوز لتضييق الفارق مع ليفربول المتصدر.



ويدخل آرسنال مباراة الليلة محتلا المركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي



وتنطلق صافرة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، ملعب أولد ترافورد.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد



وتذاع مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1..

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