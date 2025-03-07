الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين: غزة ملك للشعب الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني، وأن فصله عن باقي الأراضي الفلسطينية غير ممكن، مشددًا على أن العالم لن يشهد استقرارًا بدون سلام في الشرق الأوسط.

وقال وانج يي في مؤتمر صحفي سنوي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني (برلمان جمهورية الصين الشعبية) إن: "غزة ملك للشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "بدون السلام في الشرق الأوسط، لن يكون العالم مستقرًا. كانت القضية الفلسطينية دائمًا في قلب قضية الشرق الأوسط".

وأضاف: "سنواصل السعي بعزم من أجل العدالة والسلام والتنمية لشعوب الشرق الأوسط".


واستضافت القاهرة، الثلاثاء الماضي، قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الصيني وانج يي قطاع غزة الشعب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية الشرق الأوسط القضية الفلسطينية قمة عربية طارئة اتفاق وقف اطلاق النار حركة حماس إسرائيل
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الجمعة، تحذير من سيول وأمطار رعدية بهذه المناطق

بيان من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد قائمة ترامب السوداء لدول يحظر دخول مواطنيها

الركاب شتموني وأنا حافظ كتاب الله، كمسري أتوبيس الإسكندرية يروي بالدموع تفاصيل واقعة "النص جنيه" (فيديو)

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن الاشتباكات المسلحة في سوريا

شوبير: الخطيب رجل عظيم وأنا بحبه وميدو أكبر مهمل في التاريخ

جدل بسبب توقيت أذان الفجر في المنوفية وتنبيه عاجل من الأوقاف للمساجد

قلبت على أوروبا، 18 صورة ترصد ما حدث في شوارع الإسكندرية بعد غزوة الأمطار الرعدية

ثاني تجربة فاشلة، لحظة تحطم صاروخ "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

منوعات

المزيد

ثاني تجربة فاشلة، لحظة تحطم صاروخ "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

سبايس إكس: فقدنا الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ ستارشيب العملاق

ثعبان مجمد داخل آيس كريم يثير الجدل في تايلاند (صور)

عثروا عليها في أستراليا، اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

انتحار حالة جديدة في مسلسل أثينا بالحلقة 6 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما خاب عبد جاء ناداني، ابتهال مؤثر للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية