الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

اليانسون، لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي ولصحة البشرة والشعر

فوائد اليانسون، فيتو
فوائد اليانسون، فيتو

اليانسون هو نبات عشبي يتميز ببذوره العطرية التي تُستخدم منذ القدم في الطب البديل والعلاجات الطبيعية، لأنه يحتوي على العديد من المركبات الفعالة مثل الأنثول، الذي يمنحه نكهته المميزة ويمنحه فوائد صحية متنوعة. 
 

معهد التغذية يكشف فوائد التمر الصحية في رمضان وسعراته الحرارية

فوائد الصمغ العربي، كنز طبيعي للصحة والجمال


أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد اليانسون لصحة الجسم عديدة، فهو يعالج العديد من المشاكل الصحية، فهو يحتوي على العديد من المغذيات الطبيعية، وخاصة مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا.

 

أهم فوائد اليانسون لصحة الجسم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، فوائد اليانسون المختلفة، سواء للصحة العامة أو لعلاج بعض المشكلات الصحية.
 

اليانسون للصحة
اليانسون للصحة


أولًا: فوائد اليانسون للجهاز الهضمي
يُعد اليانسون من أكثر الأعشاب فاعلية في تحسين عملية الهضم والتخفيف من اضطرابات المعدة، حيث:
يساعد على التخلص من الغازات والانتفاخات، مما يجعله علاجًا فعالًا لمشكلات القولون العصبي.
يحفز إنتاج العصارات الهضمية، مما يساعد في تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتقليل عسر الهضم.
يخفف من التقلصات المعوية، وبالتالي يُنصح به لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي أو المغص المعوي.


ثانيًا: فوائد اليانسون للجهاز التنفسي
يُستخدم اليانسون كمقو طبيعي للجهاز التنفسي، نظرًا لاحتوائه على مركبات مضادة للالتهابات ومهدئة للسعال، حيث:

يساعد في تهدئة السعال الجاف والتخفيف من التهابات الحلق والحنجرة.
يُستخدم في علاج حالات الربو الشعبي بفضل تأثيره الموسّع للشعب الهوائية.
يُساعد على إذابة البلغم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.


ثالثًا: فوائد اليانسون للنوم والاسترخاء
اليانسون معروف بخصائصه المهدئة التي تساعد على النوم العميق وتقليل التوتر، حيث:

يحتوي على مركبات تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل الأرق.
يُنصح بشرب كوب من مشروب اليانسون الدافئ قبل النوم لتحفيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم.
يُساعد على تقليل التوتر والقلق، مما يجعله خيارًا طبيعيًا للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن.


رابعًا: فوائد اليانسون للنساء
اليانسون من الأعشاب التي لها تأثير إيجابي على صحة المرأة، خاصة في ما يتعلق بالهرمونات والدورة الشهرية، حيث:

يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف الآلام المصاحبة لها بفضل تأثيره المشابه لهرمون الإستروجين.
يُستخدم كعلاج طبيعي لتخفيف أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.
يُحفز إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات، مما يجعله مشروبًا مفيدًا بعد الولادة.


خامسًا: فوائد اليانسون لصحة القلب والأوعية الدموية
يُساعد اليانسون في تعزيز صحة القلب من خلال تحسين الدورة الدموية وتقليل مخاطر الأمراض القلبية، حيث:

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف.
يُساعد في خفض ضغط الدم المرتفع بفضل تأثيره المهدئ للأعصاب والعضلات.
يُساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يحمي من تصلب الشرايين.


سادسًا: فوائد اليانسون للمناعة ومحاربة الالتهابات
يتميز اليانسون بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله داعمًا قويًا لجهاز المناعة، حيث:

يُساعد في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.
يُستخدم كمضاد طبيعي للالتهابات، مما يجعله فعالًا في علاج التهاب المفاصل والعضلات.
يُحارب العدوى الفطرية والبكتيرية، مما يجعله مفيدًا في علاج التهابات الجلد والجهاز التنفسي.

اليانسون لصحة الجسم
اليانسون لصحة الجسم


سابعًا: فوائد اليانسون لصحة الجلد والشعر
بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا، يُستخدم اليانسون في العناية بالبشرة والشعر، حيث:

يُساعد في تقليل التهابات الجلد وحب الشباب، خاصة عند استخدامه كماء غسول للبشرة.
يُساهم في تعزيز نمو الشعر وتقويته بفضل غناه بالعناصر الغذائية المفيدة.
يُمكن استخدام زيته لتدليك فروة الرأس، مما يُحسن من الدورة الدموية ويقلل تساقط الشعر.


ثامنًا: استخدامات اليانسون في الطهي
إلى جانب فوائده الصحية، يُستخدم اليانسون في العديد من الأطعمة والمشروبات، حيث:

يدخل في تحضير المخبوزات والحلويات لإضفاء نكهة مميزة.
يُستخدم في تحضير بعض المشروبات الساخنة، مثل الشاي العشبي والمشروبات الشتوية.
يُضاف إلى بعض الأطباق الشرقية لتعزيز الطعم وإضافة نكهة طبيعية قوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فوائد اليانسون فوائد اليانسون الصحية فوائد اليانسون لجهاز المناعة فوائد اليانسون لعلاج الكحة فوائد اليانسون للجهاز التنفسي فوائد اليانسون للجهاز الهضمي

مواد متعلقة

فوائد البرتقال، كنز غذائي يعزز الصحة ويحمي من الأمراض

فوائد الدوم، يضبط مستويات السكر ويقوي المناعة ويحمي القلب

فوائد عصير الليمون على مائدة الإفطار في رمضان

فوائد التمور لصحتك في رمضان "فيديو"
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بالصاغة، سعر عيار 21 الآن بعد الارتفاع

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

تفاصيل مواعيد كأس الرابطة 2025 بنظامه الجديد، وهذا جدول مباريات الأهلي

انخفاض يصل إلى 45 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أحمد بلال: الزمالك خرج من المنافسة على الدوري وهذه نسبة تتويج الأهلي

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية