لبان الدكر، سر البشرة النضرة ومقاومة علامات التقدم في السن

يُعرف لبان الدكر، أو اللبان المر، بفوائده الصحية والجمالية المتعددة، خاصةً للبشرة. فهو غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، مما يجعله مكونًا طبيعيًا فعالًا في علاج العديد من مشاكل البشرة.

فوائد لبان الدكر للبشرة

مكافحة الشيخوخة

يحفز إنتاج الكولاجين، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنه يحسن مرونة الجلد ويجعله أكثر شبابًا، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

علاج حب الشباب

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة وتقليل احمرار وتهيج حب الشباب.

يساعد في التخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها

يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة، مما يكشف عن بشرة أكثر إشراقًا وتوحيدًا للون.

يساعد في تفتيح البقع الداكنة والتصبغات.

ترطيب البشرة

يساعد على ترطيب البشرة الجافة والحفاظ على رطوبتها.

علاج الندوب

يساعد على تسريع عملية شفاء الجروح والندوب، وتقليل ظهورها.

وصفات لبان الدكر للبشرة

تونر لبان الدكر

انقعي ملعقة كبيرة من لبان الدكر في كوب من الماء المغلي لمدة ليلة كاملة.

* صفي المنقوع واستخدميه كتونر للبشرة بعد تنظيفها

ماسك لبان الدكر والعسل

اخلطي ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون مع ملعقة كبيرة من العسل.

ضعي الماسك على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

زيت لبان الدكر للبشرة

اخلطي بضع قطرات من زيت لبان الدكر مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا.

ضعي الخليط على بشرتك ودلكيها بلطف.

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