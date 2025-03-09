الأحد 09 مارس 2025
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الآلاف يشاركون في مظاهرات يوم المرأة العالمي بفرنسا (فيديو)

مظاهرات فى فرنسا،
مظاهرات فى فرنسا، فيتو

 يوم المرأة العالمي، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى في يوم المرأة العالمي، احتجاجا على عدم المساواة في الرواتب والعنف ضد النساء وتصاعد الخطاب التمييزي ضدهن.

وجرت التظاهرات الرئيسية، أمس السبت، في ساحة الجمهورية بوسط باريس. وشارك في المسيرات الاحتجاجية بـ العاصمة الفرنسية نحو 48 ألف شخص، حسب معطيات السلطات، بينما أعلن منظمو المسيرات عن مشاركة نحو 120 ألف شخص في باريس و250 ألفا في عموم فرنسا.

وحسب البيانات الرسمية من السلطات، نزل ما مجموعه 85 ألف شخص إلى الشوارع في مختلف المدن الفرنسية، بما فيها 9300 متظاهر في ليون و7500 في تولوز و6 آلاف في مرسيليا و5 آلاف في رين.

وكانت أجواء المظاهرات هادئة بشكل عام باستثناء بعض الصدامات المحدودة في عدة مناطق، أسفرت عن توقيف 7 محتجين، حسبما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن السلطات.

ونظمت المظاهرات من قبل النقابات ومنظمات غير حكومية. وشاركت في المظاهرات أيضا بعض المنظمات اليمينية المتطرفة مثل منظمة "نيميزيس" النسائية، الأمر الذي أثار إدانة من جانب بعض منظمي المظاهرات.

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يوم المرأة العالمي باريس النساء ساحة الجمهورية بوسط باريس

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