السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

البترول توجه الشكر لسيدات القطاع فى يوم المرأة العالمي

وزارة البترول تهنئ سيدات القطاع بيوم المرأة العالمي

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو
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هنأت وزارة البترول والثروة المعدنية جميع السيدات العاملات في قطاعي البترول والثروة المعدنية، بمناسبة يوم المرأة العالمي تقديرًا لدورهن البارز في دعم مسيرة التنمية والتميز في مختلف مجالات العمل والسعي لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لكافة الأنشطة والقطاعات ببلدنا الحبيب.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه على مدار عقود، أثبتت المرأة المصرية قدرتها على الريادة والابتكار في قطاع يُعد من أكثر القطاعات تحديًا، حيث ساهمت بجهودها المتميزة في مختلف الوظائف والمهن ووصولا إلى المناصب القيادية والتنفيذية.

وعرفانا بتلك الجهود المقدرة، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لتعزيز تمكين المرأة، وتوفير بيئة داعمة تضمن لها فرصًا متكافئة وداعمة تمكنها من أداء عملها، تأكيدًا على دورها المحوري في تحقيق أهداف الاستدامة والنمو الاقتصادي.

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الاستدامة البترول والثروة المعدنية النمو الاقتصادى لمرأة المصرية مصادر الطاقة وزارة البترول والثروة المعدنية
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