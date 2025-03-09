الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

تعرف على مباريات ربع نهائي كأس مصر

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو

كأس مصر، اختتمت صباح اليوم الأحد مباريات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر وتحددت الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي وتأهلت فرق؛ الزمالك وبيراميدز وسيراميكا وسموحة والبنك الأهلي وإنبي وغزل المحلة. 

 

مباريات دور ربع النهائي في كأس مصر 

 

الزمالك × سموحة
سيراميكا كليوباترا × الجونة
بيراميدز × إنبي
غزل المحلة × البنك الأهلي

 

نتائج مباريات دور الـ 16 بكأس مصر

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي
سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش
سموحة 1 – 0 زد
الجونة 3 – 1 تيم إف سي
الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1
البنك الأهلي ضد المصري 3_1

غزل المحلة ضد فاركو  1-0
بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0

 

 
جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)

 

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

 فاز فريق نادي بيراميدز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتأهل بيراميدز إلي دور الثمانية لملاقاة إنبي في كأس مصر.

وتقدم بيراميدز بهدف أول في الدقيقة 49 عن طريق تسديدة يوسف أوباما، الذي استغل ارتداد الكرة من قدم أحد مدافعي المقاولون 

واحرز احمد قطة الهدف الثاني لبيراميدز  في الدقيقة 85.

غزل المحلة وفاركو

كأس مصر، انتهت مباراة غزل المحلة أمام فاركو، بفوز الغزل بهدف قاتل في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المحلة، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر. 

أحرز هدف فوز المحلة اللاعب عماد ميهوب في الدقيقة 118.

بهذا الفوز يتأهل غزل المحلة للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، فيما ودع فاركو البطولة.

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كأس مصر مباريات دور ربع النهائي في كأس مصر بيراميدز غزل المحلة

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