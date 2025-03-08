السبت 08 مارس 2025
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رياضة

شريف إكرامي يقود بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس مصر.

 

إكرامي يقود بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق

خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا

 

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس مصر.

 

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

مبارايات دور الـ 16 بكأس مصر

وشهدت مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس نجاح إنبى فى الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد بينما تخطى الجونة نظيره تيم إف سى وفاز سيراميكا على طلائع الجيش وانتصر سموحة على زد.

وجاءت النتائج كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي
سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش
سموحة 1 – 0 زد
الجونة 3 – 1 تيم إف سي
الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1
البنك الأهلي ضد المصري 3_1


ويتبقى  مبارتين ضمن دور الـ 16 هما:


غزل المحلة ضد فاركو تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.
بيراميدز ضد المقاولون العرب تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.

 

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بيراميدز كأس مصر المقاولون العرب شريف إكرامي

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