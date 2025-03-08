ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، السواحل بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو اليابانية.

زلزال قوي يضرب سواحل جزر ريوكيو اليابانية

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "GFZ"، بأن زلزالا بلغت قوته 5.8 بمقياس ريختر ضرب السواحل قبالة مجموعة الجزر اليابانية ريوكيو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

ويشار إلى أن الأنباء لم تشر إلى معلومات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

تعرضت اليابان في منتصف يناير الماضي أيضا إلى زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، كما أصدرت السلطة آنذاك تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.

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