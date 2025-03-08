الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئیس الإيراني: الأعداء يراهنون على خلافاتنا الداخلية

بزشكيان،فيتو
بزشكيان،فيتو

تحدث الرئیس الإيراني مسعود بزشكیان، يوم السبت، عن التهديدات الأمريكية ضد بلاده وعلى ماذا يعلق من وصفهم بـالأعداء آمالهم.

 

فرض إجراءات حظر جديدة

وخلال مراسم التوقيع على عقود بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز الضغط في حقل "بارس الجنوبي" في محافظة بوشهر جنوب ايران، أشار بزشكيان إلى التهديدات الأمريكية بزيادة الضغط على إيران وفرض إجراءات حظر جديدة.

وقال الرئيس الإيراني: "الأمريكيون أو ترامب أو أي شخص يزعم أنهم قادرون على جعل إيران تستسلم والإضرار بها من خلال تصفیر مبيعات النفط الإیراني، علقوا آمالهم على خلافاتنا الداخلية".

وتابع قائلا: "إذا تكاتفنا واتحدنا وتجنبنا الفرقة فلن يصلوا إلى هدفهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التهديدات الأمريكية الرئیس الإيراني إيران

مواد متعلقة

جواد ظريف يكشف أسباب استقالته من منصب مساعد الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: لا يمكن إدارة البلاد بالاعتماد على النفط في ظل العقوبات

نائب الرئيس الإيراني: لسنا ضعفاء لتبتلعنا أمريكا وإسرائيل
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يفجر مفاجأة بشأن مزاعم انتحار سعاد حسني (فيديو)

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

حسين فهمي يكشف سر غضبه من فاتن حمامة ورأيه في محمد رمضان (فيديو)

إيفرتون يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

"فقد بصره وامتلك البصيرة".. طالب أزهري يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر (فيديو)

حسين فهمي يكشف سر مكالمة سعاد حسني المسجلة قبل رحيلها بـ3 أيام (فيديو)

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

بيراميدز يفوز على المقاولون العرب ويصعد لدور الثمانية في كأس مصر

منوعات

المزيد

سقوط مأساوي ينهي حياة مؤثرة بلغارية في جبال سنودونيا

اغتصاب جماعي في الهند لمواطنة وسائحة إسرائيلية

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جودر ينقذ زوجته ويقضي على شومان في الحلقة 7 من مسلسل جودر 2 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء تسهيل الولادة في اليوم التاسع من رمضان 2025

المجددون، عطاء بن أبي رباح فقيه مكة المكرمة

درس التراويح بالجامع الأزهر: التكافل في الإسلام يتجاوز الجانب المادي إلى أبعادٍ أشمل

المزيد
الجريدة الرسمية