الرئیس الإيراني: الأعداء يراهنون على خلافاتنا الداخلية

تحدث الرئیس الإيراني مسعود بزشكیان، يوم السبت، عن التهديدات الأمريكية ضد بلاده وعلى ماذا يعلق من وصفهم بـالأعداء آمالهم.

فرض إجراءات حظر جديدة

وخلال مراسم التوقيع على عقود بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز الضغط في حقل "بارس الجنوبي" في محافظة بوشهر جنوب ايران، أشار بزشكيان إلى التهديدات الأمريكية بزيادة الضغط على إيران وفرض إجراءات حظر جديدة.

وقال الرئيس الإيراني: "الأمريكيون أو ترامب أو أي شخص يزعم أنهم قادرون على جعل إيران تستسلم والإضرار بها من خلال تصفیر مبيعات النفط الإیراني، علقوا آمالهم على خلافاتنا الداخلية".

وتابع قائلا: "إذا تكاتفنا واتحدنا وتجنبنا الفرقة فلن يصلوا إلى هدفهم".

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