المرصد السوري يكشف حصيلة قتلى معارك الساحل

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن عدد القتلى من المدنيين العلويين في الساحل السوري، يتجاوز الألف قتيل.

المرصد السوري يكشف عدد قتلى معارك الساحل

ورجح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ارتفاع عدد القتلى من المدنيين العلويين إلى أكثر من ألف على اعتبار أن "الجثث لا تزال في الشوارع ونحن غير قادرين على الوصول لها وكذلك أهالي الضحايا لم يتمكنوا من الوصول لها خوفا من القتل".

وقال عبد الرحمن، إن منطقة الساحل شهدت "29 قتل خلالها 568 مدنيا علويا بينهم نساء وأطفال" وفق تعبيره.

وأضاف عبد الرحمن أن "بعض المناطق حصلت فيها عمليات ذبح لمدنيين، فيما قتل آخرون بطريقة بالرصاص".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في حينها آلاف العناصر التابعين لقوات الأمن السورية وهم يتوجهون لمناطق، ومن بينهم "قوات رديفة".

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