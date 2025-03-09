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رياضة

إنتر ميلان يحول تأخره لفوز على مونزا 3-2 في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي، على نظيره مونزا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبى مياتزا"، في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2024-2025.

 وسجل هدفي فريق مونزا كل من؛ بيرينديلي في الدقيقة 32 وبالدي في الدقيقة 44.

بينما جاءت اهداف الانتر عن طريق ارناوتوفيتش في الدقيقة 1+45، هاكان اوغولو في الدقيقة 64، وجورجيوس لاعب مونزا بالخطاء في مرماه بالدقيقة 77.  

تشكيل إنتر ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: دي فري، أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي

خط الوسط: دينزل دمفوريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريك مخيتاريان،بافارد

في الهجوم: أرناوتوفيتش، لاوتارو مارتينيو

ترتيب انتر ميلان ومونزا في الدوري الإيطالي
وبتلك النتيجة يحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 61 نقطة، فيما يأتي فريق مونزا في المركز الـ 20 والأخير برصيد 14 نقطة.

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