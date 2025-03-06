صراع النقطة يشعل الجولة 28 بالدوري الإيطالي.. إنتر في نزهة أمام نونزا الأخير.. نابولي وفيورنتينا لقاء المهمة الصعبة.. وصدام يوفنتوس وأتالانتا الأبرز

تواصل صراع إنتر ونابولي على صدارة الدوري الإيطالي لهذا الموسم مع الوصول إلى الجولة 28 من المسابقة.

إنتر مع مونزا

إنتر ميلان يحاول الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حينما يستضيف مونزا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ويدخل إنتر ميلان، متصدر ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، المواجهة بثقة كبيرة بعد فوزه على مضيفه فينورد الهولندي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، أمس الخميس، لكنه يدرك أهمية تحقيق الفوز على مونزا، صاحب المركز العشرين والأخير برصيد 14 نقطة، حيث لا تفصله عن نابولي صاحب المركز الثاني سوى نقطة واحدة فقط.

وفاز إنتر ميلان بهدفين دون رد على منافسه الهولندي، وسجل الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام هدفا اللقاء، موجهين رسالة مفادها أن المهاجمين في الفريق الأسود والأزرق يعلمان طريق الشباك جيدًا.



ويتواجد تورام ومارتينيز في المركزين الثالث والخامس في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، وهي ميزة كبيرة بالنسبة للمدرب سيموني إينزاغي، الذي يسعى إلى مواصلة المشوار بثقة من أجل تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي.



من جانبه، يعيش مونزا حالة من التخبط الكبير هذا الموسم، رغم تقديمه أداءً جيدًا الموسم الماضي، لكن نتائج الفريق تراجعت هذا الموسم، كما أعاد النادي مدربه السابق أليساندرو نيستا، والذي تولى المنصب مطلع الموسم الجاري، قبل أن يتم إقالته في ديسمبر من العام الماضي، ثم عاد ليتولى المنصب الشهر الماضي بعد رحيله بديله سالفاتوري بوكيتي بعدما لم يقدم جديد على مستوى النتائج.

مهمة صعبة لنابولي



وفي مواجهة أخرى يوم الأحد، سيبحث نابولي عن تحقيق الفوز حينما يستضيف فيورنتينا في مواجهة مثيرة بملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي.



ويخوض نابولي مواجهة صعبة أمام منافسه صاحب المركز السابع برصيد 45 نقطة، وهو الفريق الذي يسعى إلى العودة إلى الصورة فيما يتعلق بالمنافسات الأوروبية الموسم المقبل، حيث يهدف إلى المشاركة في الدوري الأوروبي على أقل تقدير، وهو الفريق الذي وصل إلى آخر نهائيين في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي وخسر كلاهما.

يوفنتوس ضد أتالانتا



لكن المواجهة الأبرز في هذه الجولة تجمع بين يوفنتوس وضيفه أتالانتا، يوم الأحد.



ويتطلع يوفنتوس إلى المضي قدما بعدما أصبح على بعد سبع نقاط فقط من صدارة الترتيب مع احتلاله المركز الرابع، ورغم صعوبة المهمة، يحاول فريق المدرب تياجو موتا الصعود مرة أخرى في الترتيب.



وعلى الجانب الآخر، يحتل أتالانتا المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط فقط وبالتالي سيكون معرضا لفقدان مركزه حال الهزيمة في المباراة التي ستقام على ملعب "يوفنتوس أرينا" في تورينو.



وتتشابه ظروف الفريقين خاصة وأن بطولة الدوري هي الملاذ الأخير لكليهما، بعد خروجهما من بطولتي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، لذلك سيكون الهدف هو المحافظة على التواجد ضمن فرق المقدمة، ومحاولة الدخول في المنافسة على اللقب مع وجود فارق نقاط بسيط خلف الصدارة.

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