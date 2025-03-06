إنتر ميلان يسطر رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، واصل إنتر ميلان تألقه في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه فينورد الهولندي 2-0 أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16، ليؤكد قوته الدفاعية المتميزة هذا الموسم.

وخرج النيراتزوري بشباك نظيفة، ليواصل إثبات جدارته كصاحب أقوى دفاع في البطولة.

إنتر يحافظ علي نظافة شباكه للمرة الثامنة

ونجح إنتر في المحافظة على نظافة شباكه رغم غيابات في خط الدفاع، للمرة الثامنة في 9 مباريات بدوري الأبطال، ولم يتلق سوى هدف وحيد، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ويعد النيراتزوري الأقل استقبالًا للأهداف في المسابقة العريقة، هذا الموسم، يليه آرسنال الذي استقبل 4 أهداف.

وتحسن الأداء الدفاعي للإنتر بشكل ملحوظ، ففي الموسم قبل الماضي (2022-2023)، الذي وصل فيه الفريق إلى نهائي دوري الأبطال، استقبل 7 أهداف في أول 9 مباريات، و11 هدفًا طوال البطولة.

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