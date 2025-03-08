شاب يتخلص من حياته شنقا داخل منزله بسنورس في الفيوم

أقدم شاب من الفيوم، في منتصف العقد الثالث من عمره، على الانتحار شنقًا داخل منزل أسرته بمركز سنورس، لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

عثور الأهالي على جثة معلقة بحبل

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بعثور الأهالي على الشاب "حسن.ص" 25 سنة، متدلٍ من حبل مربوط بسقف الحجر، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس يقودها رئيس مباحث المركز الرائد عمر شوقي، وفريق من النيابة إلى مكان الواقعة، وتبين أن جثة الشاب معلقة بحبل مربوط بعدد من الأسياخ الحديدية البارزة في سقف المنزل، والحبل مربوط بسلك كهربائي يحيط بعنق الجثة، وأكدت أسرته وشهود العيان، أنه يعاني من أزمة نفسية، وتمكنت القوة من إنزال الجثة، واستدعت سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثة، موضحًا أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.

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