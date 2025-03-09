الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فرص لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى اليوم على فترات متقطعة.

بشرى سارة بشأن الطقس بدءا من الغد

بيان من الأرصاد بشأن تطورات حالة الطقس اليوم: ضباب بالقاهرة الكبرى وسحب رعدية بالإسكندية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، وعلى الوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14
 

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