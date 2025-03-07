الجمعة 07 مارس 2025
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أخبار مصر

بيان من الأرصاد بشأن تطورات حالة الطقس اليوم: ضباب بالقاهرة الكبرى وسحب رعدية بالإسكندية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد اليوم الجمعة مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

 

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كما أشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية تصل إلى حد السيول على سيناء تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وذلك على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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