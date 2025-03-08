السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

بشرى سارة بشأن الطقس بدءا من الغد

حالة الطقس
حالة الطقس
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 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الارتفاع التدريجى بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية بدءا من غدا الأحد.

 

حالة الطقس غدا الأحد 9-3-2024 في محافظة الفيوم

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حالة الطقس غدًا الأحد

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الاحد، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14

 

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