"مشاهد مخلة"، حسين فهمي يبكي على الهواء ويكشف سر صفعه لمخرج (فيديو)

اعترف الفنان حسين فهمي، بأنه صفع مخرجا على وجهه بعدما أضاف مشاهد لم يكن فيها، مواصلا: "عمل مونتاج وأضاف مشاهد أنا مش فيها، في الضلمة على أنها لى، فقررت إني لما أشوفه أضربه"، مشيرًا، إلى أن المخرج ليس مصريا والفيلم ليس مصريا.

لجوء حسين فهمي للنائب العام بسبب مخرج

وأضاف "فهمي"، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "كنا في مهرجان كان، وكان معانا الموزع السوري بدر الأتاسي، ولما المخرج ده ضربته بالقلم، وقلت له لا يمكن أثق فيك، ولجأت للنائب العام، مضيفا أنه عمل كده أيضا مع البطلة".

المشاهد المخلة وراء ضرب حسين فهمي مخرج

وتابع حسين فهمي: "المشاهد كانت مخلة، ولم أكن أو البطلة فيها، وعملنا لجنة في النقابة لمشاهدة العمل، وأقر الأعضاء بأنني لم أكن في هذه المشاهد، وأن هذه المشاهد مضافة، وبالفعل صفعت المخرج، لأن الأخلاق أهم حاجة في العمل".

حسين فهمي يحبس دموعه على الهواء بسبب شقيقه ويتذكره بكلمات مؤثرة

وحبس الفنان حسين فهمي، دموعه على الهواء عند حديثه عن شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي، قائلا: "الله يرحمه كان لذيذ، وكنا أصدقاء، يعني أكثر من أخوات، كنا أصدقاء، والصداقة مهمة جدًا في العلاقات الإنسانية، لذلك كنا دائمًا حيث كان أخي الصغير، لذلك كنت دائمًا أقول له، أنت أخي الكبير، هو الذي ينصحني، يعني، يقول لي دائمًا أعطني نصيحة، ولأنك جيد بالإضافة إلى ذلك، نعم، أنا أفعل هذا، هو يفعل ذلك، أنا أفعل ذلك".

وأضاف: "في الواقع، أنا أفكر فيه فقط على أنه مسافر"، مشيرًا، إلى أن شقيقه توفى في ظروف صعبة، وكان في فترة التحضير لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقال إن مصطفى كان متعبًا خلال هذه الفترة، وكان عليّ أن أقوم بواجبي تجاهه كثيرًا".

وواصل الفنان: "كانت فترة صعبة جدًا بالنسبة لي، لكن تلك وظيفتنا، نحن نقوم بعمل عام، لذلك لدينا جمهور أمامنا، والجمهور ليس مسؤولًا عن الأشياء التي يتعين علينا القيام بها، وأنا أقف على المسرح، وزميل لي كان معي الليلة الماضية توفي في حادث، وعليّ أن أقف على المسرح، وظيفتنا صعبة، ليست سهلة".

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