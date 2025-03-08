إيفرتون يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تعادل فريق إيفرتون مع نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح إيفرتون التسجيل عن طريق جاك هاريسون في الدقيقة 32، فيما تعادل وولفرهامبتون عن طريق مارشال مونيتسي في الدقيقة 39.

تشكيل إيفرتون ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل وولفرهامبتون ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - (1-0)

برايتون ضد فولهام - (2-1)

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - (1-0)

ليفربول ضد ساوثهامبتون - (3-1)

برينتفورد ضد أستون فيلا (0-1)

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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