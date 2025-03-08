السبت 08 مارس 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة إيفرتون ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بيتو لاعب إيفرتون
بيتو لاعب إيفرتون

أعلن ديفيد مويس المدير الفني لـ إيفرتون، وفيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاء التشكيل كالتالي:

 

تشكيل إيفرتون ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎의매이 Everton ទានាសាស្រុជាយ Everton 1 PICKFORD 15 O'BRIEN 6 TARKOWSKI (C) 32 BRANTHWAITE 19 MYKOLENKO 27 GANA 一一 11 37 GARNER 16 DOUCOURÉ 29 LINDSTROM HARRISON 14 BETO 12 VIRGINIA 31 BEGOVIC 2PATTERSON 5 KEANE 17CHERMITI 18 YOUNG 23 COLEMAN 24 4ALCARAZ 42 IROEGBUNAM Stake 18+ BeGambleAwareng Stake.com‎‏'‏‏

 

تشكيل وولفرهامبتون ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

لا يتوفر وصف للصورة.

 

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - (1-0)

برايتون ضد فولهام - (2-1)

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - (1-0)

ليفربول ضد ساوثهامبتون -  (3-1)

برينتفورد ضد أستون فيلا (0-1)

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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