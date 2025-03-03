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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، الحلقة 4 من مسلسل ولاد الشمس تحمل رسالة دعم لمرضى التقزم

ولاد الشمس، فيتو
ولاد الشمس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة. 

الحلقة الرابعة من مسلسل ولاد الشمس 

ووجهت الحلقة الرابعة من مسلسل ولاد الشمس رسالة هامة لقصار القامة والأقزام، بأحقيتهم في حياة كريمة وتكوين أسرة، حيث عرض “عبيد” الذي يعاني التقزم على أمينة الزواج، والتي وافقت على الفور ولم تفكر في أي شئ آخر سوى قلبه الذي يحبها. 

 وتتوالى الأحداث، وتوافق فرح يوسف علي الزواج من أحمد مالك “ولعة” برغم فرق السن بينهما، حيث أنها كانت مطلقة ولديها ولد يدعي “سيد”، وكانت رافضة للزواج من ولعة في البداية خوفا من المشكلات واختلاف طريقة التفكير والسن بينهما. 

وتنتهي الأحداث، بلحظة عقد قران ولعة على فرح يوسف ولكن المأذون يحتاج إلى شاهد على الزواج، ويلجأ ولعة إلى صديقه سيد كشاهد على عقد قرانه، وتنتهي الأحداث بصدمته عندما شهد والدته تريد الزواج من صديقه. 

مسلسل ولاد الشمس 

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل ولاد الشمس 

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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