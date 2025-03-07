وفاة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وفاة الدكتور أسامة عبد الله وكيل الوزارة وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت حجزه بمعهد ناصر قبل أيام.

مديرية الصحة تنعى وكيل الوزارة

وجاء فى نعى مديرية الصحة “ببالغ الحزن والأسى: تنعى مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذي وافته المنية اليوم بمعهد ناصر”.

وتابعت: لقد كان الفقيد مثالًا للإخلاص والتفاني في خدمة القطاع الصحي، وساهم بجهوده المخلصة في تطوير الخدمات الطبية ورعاية المرضى بمحافظة المنوفية.

واختتمت نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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