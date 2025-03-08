السبت 08 مارس 2025
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صحة ومرأة

الصحة العالمية في اليوم العالمي للمرأة: النساء يعشن أطول من الرجال

اليوم العالمي للمرأة،فيتو
اليوم العالمي للمرأة،فيتو

أكدت منظمة الصحة العالمية أن النساء قد يعشن أطول من الرجال في المتوسط، لكنهن يمضين جزءا أكبر من حياتهن في ظروف صحية تؤثر على عافيتهن أكثر من الرجال بنسبة تفوق 25%.

الحد من الوفيات والوقاية من فقدان 24 مليون سنة من سنوات أعمار النساء

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للمرأة أنه من خلال معالجة الاعتلالات الصحية التي تؤثر على النساء فقط وبشكل مختلف وغير متناسب، يمكن الحد من الوفيات والوقاية من فقدان 24 مليون سنة من سنوات أعمار النساء إجمالًا بسبب الإعاقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية إن إيجاد مستقبل أوفر صحة للمرأة يعني إيجاد مستقبل أوفر صحة للجميع لذا يجب  إعطاء الأولوية لصحة المرأة وسد الفجوة في الإنصاف.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن النساء يشكلن ما يقرب من 70٪ من القوى العاملة الصحية العالمية، ومع ذلك يواجه العديد منهن المضايقات وسوء المعاملة والعنف أثناء رعاية الآخرين، ولا ينبغي لأي امرأة أن تشعر بعدم الأمان في مكان عملها.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تتعرض امرأة من كل 3 نساء للعنف البدني أو الجنسي في حياتها.


أكدت أن العنف القائم على النوع الاجتماعي قضية من قضايا الصحة العامة وعائقًا رئيسيًا أمام الإنصاف في مجال الصحة والمساواة بين الجنسين.

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وأوضحت أنه تعد تدابير الحماية في مكان العمل والسياسات المُراعية والتحولات الثقافية ضرورية لوقف العنف في مجال الرعاية الصحية، فكل إمرأة تستحق مكان عمل آمن وحياة خالية من العنف.

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