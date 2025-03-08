الصحة العالمية في اليوم العالمي للمرأة: النساء يعشن أطول من الرجال

أكدت منظمة الصحة العالمية أن النساء قد يعشن أطول من الرجال في المتوسط، لكنهن يمضين جزءا أكبر من حياتهن في ظروف صحية تؤثر على عافيتهن أكثر من الرجال بنسبة تفوق 25%.

الحد من الوفيات والوقاية من فقدان 24 مليون سنة من سنوات أعمار النساء

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للمرأة أنه من خلال معالجة الاعتلالات الصحية التي تؤثر على النساء فقط وبشكل مختلف وغير متناسب، يمكن الحد من الوفيات والوقاية من فقدان 24 مليون سنة من سنوات أعمار النساء إجمالًا بسبب الإعاقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية إن إيجاد مستقبل أوفر صحة للمرأة يعني إيجاد مستقبل أوفر صحة للجميع لذا يجب إعطاء الأولوية لصحة المرأة وسد الفجوة في الإنصاف.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن النساء يشكلن ما يقرب من 70٪ من القوى العاملة الصحية العالمية، ومع ذلك يواجه العديد منهن المضايقات وسوء المعاملة والعنف أثناء رعاية الآخرين، ولا ينبغي لأي امرأة أن تشعر بعدم الأمان في مكان عملها.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تتعرض امرأة من كل 3 نساء للعنف البدني أو الجنسي في حياتها.



أكدت أن العنف القائم على النوع الاجتماعي قضية من قضايا الصحة العامة وعائقًا رئيسيًا أمام الإنصاف في مجال الصحة والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت أنه تعد تدابير الحماية في مكان العمل والسياسات المُراعية والتحولات الثقافية ضرورية لوقف العنف في مجال الرعاية الصحية، فكل إمرأة تستحق مكان عمل آمن وحياة خالية من العنف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.