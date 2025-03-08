السبت 08 مارس 2025
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رياضة

لامين يامال يقود هجوم برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

لامين يامال
لامين يامال

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوساسونا، اليوم السبت على أرضية ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

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موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني  
 

تنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا 

تذاع مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في حين أن أوساسونا لديه 33 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الليجا.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بهزيمة برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويقدم برشلونة عروضًا جيدة منذ بداية العام الحالي، ولم يخسر الفريق في أي مباراة رسمية منذ بداية عام 2025، وهي الفترة التي شهدت تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني، وتعادله مع أتلتيكو مدريد 4-4 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا، وفوزه على بنفيكا 1-0 في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة اللقاء، ولديه سجل جيد على ملعبه، ولم يخسر في آخر 7 مباريات خاضها على أرضه بكافة المسابقات.

ويملك برشلونة أفضلية نسبية على أوساسونا، والتقيا في 22 مباراة، فاز برشلونة في 17، وخسر في 3، وتعادلا في مباراتين.

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