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رياضة

نجم برشلونة يكشف سر الفوز على بنفيكا بـ 10 لاعبين

برشلونة
برشلونة

 أعرب رافينيا، نجم برشلونة البرازيلي، عن سعادته بتسجيله هدف الفوز أمام بنفيكا في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

 

رافينيا يكشف سبب الفوز على بنفيكا 

 وقال رافينيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من المستحيل ألا تكون مرهقًا بعد مباراة كهذه، حيث كانت لدينا فكرة معينة قبل اللقاء، لكن الطرد غير خططنا، وكان علينا التكيف مع الوضع".

وأضاف رافينيا: "الأهم أننا تمكنّا من الحفاظ على تركيزنا والخروج بنتيجة إيجابية، كنت أعلم أننا سنعاني، لكن الأهم هو الفوز".

 

 وكشف عن حديث المدرب هانز فليك عقب طرد كوبارسي، حيث كانت التعليمات واضحة، مضيفا “كان علينا الصمود والدفاع بشكل جيد، وقد نجحنا في ذلك وخرجنا بنتيجة إيجابية”.

وأشاد رافينيا بقدرة فريقه على استغلال الفرص رغم النقص العددي، قائلًا: "كنا ندرك أننا سنحصل على فرصة أو فرصتين فقط، وكان علينا استغلال ذلك، وهو ما فعلناه".

 وأشاد أيضًا بأداء حارس برشلونة فويتشيك تشيزني، قائلًا: "يا لها من مباراة قدمها.. لقد أنقذنا في أكثر من مناسبة".

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