الدوري الإسباني، أوساسونا يتعادل 3-3 مع فالنسيا في مباراة مثيرة

الدوري الإسباني، انتهت مباراة أوساسونا أمام نظيره فالنسيا، بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب إل سادار، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أهداف مباراة أوساسونا ضد فالنسيا

تقدم فالنسيا بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق دييجو لوبيز نوجويرول، ثم تعادل أوساسونا عن طريق أيمار أورزو في الدقيقة 26، ثم عاود فالنسيا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق عمر صادق، ثم تعادل أيمار أورزو لأوساسونا في الدقيقة 39، ثم نجح اللاعب أنتي بوديمير في تسجيل الهدف الثالث لأوساسونا في 45.

وفي الدقيقة 88 نجح فالنسيا في خطف هدف التعادل الثالث عن طريق عمر صادق.

تشكيل أوساسونا أمام فالنسيا

يدخل فريق أوساسونا مباراته أمام فالنسيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيرخيو هيريرا.

الدفاع: جيسوس أريسو - فلافيان بويومو - أليخاندرو كاتينا - أبيل بريتونيس.

الوسط: جون مونكايولا - لوكاس تورو - أيمار أورزو - روبن جارسيا.

الهجوم: أنتي بوديمير - بريان زاراجوزا.

تشكيل فالنسيا أمام أوساسونا

في المقابل، أعلن كارلوس كوربيران المدير الفني لفريق فالنسيا تشكيلة فريقه التي يبدأ بها مواجهة أوساسونا والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

الدفاع: ديميتري فولكير - كريستيان موسكيرا - سيزار تاريجا - خوسيه جايا.

الوسط: خافيير جويرا مورينو - إينزو بارينيشيا - لويس رواخا - داني جوميز ألكون - دييجو لوبيز نوجويرول.

الهجوم: عمر صادق.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة يحتل فريق أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر 7 مباريات.

في المقابل، يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن عشر (قبل الأخير) برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 12 مباراة.

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