8 خدمات من بنك القاهرة في يوم المرأة العالمي

أوضح بنك القاهرة قائمة الخدمات المتاحة حاليا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال البنك إنه بمناسبة فعاليات الشمول المالي تحت مظلة البنك المركزي المصري، وفي ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خلال الفترة من 8 حتى 31 مارس يتم تقديم باقة من المنتجات والخدمات المصرفية.

وتشمل القائمة في هذه الخدمات من بنك القاهرة ما يلي:

فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى

إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة

فتح حساب بكرة مجانًا وبدون حد أدنى (للسيدات فقط)

إعفاء 25% من المصاريف الإدارية للقروض الشخصية للسيدات فقط.

إعفاء 25% من المصاريف الإدارية للقروض متناهية الصغر للسيدات فقط.

إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا

إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد

إصدار مجاني لخدمة الإنترنت البنكي الموبايل البنكي

ومن جانب آخر، أعلن بنك القاهرة للعملاء أنه يمكن الاسترداد من بطاقات بنك القاهرة الائتمانية بنسبة ٥٪؜ على المشتريات من السوبر ماركت والمطاعم ومتاجر المخبوزات بحد أقصى 1,500 جم في الفترة من 15 فبراير إلى 15 مارس 2025.

وأوضح البنك أنه سيتم احتساب فائدة تعادل 3.42 % شهريا متناقصة، حيث يتم احتساب الفائدة علي أصل الدين المتبقي فقط.

ومن جانب آخر يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لترغيب العملاء في الاشتراك بمحفظة القاهرة كاش، ومن بين تلك المزايا الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

ومن جانب آخر يقدم بنك القاهرة أكثر من وديعة ( ودائع لأجل - ودائع ذات عائد مقدم - ذات عائد دوري ) وباكثر من مدة للوديعة.

وتشمل القائمة اقل وديعة تبدأ من ٧ ايام حتى ١٠ سنوات ويصل العائد إلى 22 % للودائع لأجل.

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