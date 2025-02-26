مؤشرات البورصة المصرية تحصد المكاسب.. خبير يكشف مدى تأثر سوق المال بتثبيت سعر الفائدة.. والذهب يتهاوى عالميًّا لهذا السبب

مؤشرات البورصة المصرية، استطاعت مؤشرات البورصة المصرية أن تحصد مكاسب طفيفة بعد موجة الخسائر والتراجعات بحركة التداولات خلال الأسبوع الجاري، لترتفع المؤشرات بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025.

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مؤشرات التحليل الفنى - فيتو

ماذا حدث حركة المؤشرات اليوم بسوق المال ؟

صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% عند مستوى 30720 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% عند مستوى 8640 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 11927 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.26% عند مستوى 3270 نقطة.

خبير يكشف تأثير قرار المركزي على البورصة ويتوقع موعد خفض الفائدة

قال الدكتور محمد حسين خبير أسواق المال في تصريحات لــ “ فيتو ”: جاء قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة فى العشرين من فبراير الماضى في سياق اقتصادي محلي يشهد استقرارًا نسبيًّا، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا اقتصاديًّا بوتيرة أسرع مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، الذي سجل نموًّا بنسبة 3.5%. هذا النمو مدفوع بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث.

استقرار معدل التضخم الأساسي عند 22.6% في نفس الشهر

وأضاف حسين: على صعيد التضخم، استقر المعدل السنوي عند 24.0% في يناير 2025، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 22.6% في نفس الشهر، هذا الاستقرار يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًّا، خاصة في أسعار السلع الغذائية التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 20.8% في يناير 2025.

تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة أبريل القادم 2025

وأشار إلى أنه من المحتمل بنسبة كبيرة تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة أبريل المقبل 2025، نظرًا لتخفيض معدلات التضخم المرتفعة.

القرار على البورصة وسوق المال المصري يتسم بالتعقيد

وأكد حسين أن تأثير هذا القرار في البورصة وسوق المال المصري يتسم بالتعقيد من ناحية، حيث إن تثبيت أسعار الفائدة سيؤدي إلى استقرار تكلفة الاقتراض، مما يدعم الشركات في خططها التوسعية ويعزز من ثقة المستثمرين ومن ناحية أخرى، قد يفضل بعض المستثمرين توجيه أموالهم نحو الأدوات الادخارية ذات العائد الثابت، مما قد يؤثر في حجم السيولة المتدفقة إلى سوق الأسهم.

ونوه بأنه في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن تشهد البورصة المصرية حالة من الترقب مع مراقبة المستثمرين لتطورات معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أي تغييرات محتملة في السياسات النقدية المستقبلية.

حركة المؤشر الرئيسي لـ EGX30

خلال نهاية جلسات التداول الماضية، تمكنت القوة الشرائية من الحفاظ على تقدمها الأمر الذي مهد الطريق في أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتدادًا آخرًا، حيث أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 30654 نقطة، وبالتالي، تستمر الرؤية الفنية الإيجابية حول السوق وهي إستمرار حركة الارتداد على المدى القريب الأجل القصير جدًا" صوب منطقة المقاومة الرئيسية والهامة الكامنة بين الـ 30800 - 30950 نقطة.

الجدير بالذكر، أن أول إشارة إيجابية تتحقق باختراق منطقة الـ 30700 نقطة مصحوبًا باستمرار التحسن في مؤشرات صحة وجودة السوق مع زيادة في نسبية أحجام التداول، ومما سبق، فإنه في حالة حدوث الاختراق المرجح أعلى من منطقة الـ 30950 نقطة خلال جلسة التداول سيمهد ذلك الطريق لمستثمري المدى القريب "الأجل القصير جدًا بفتح مراكز مضاربة جديدة بغرض المتاجرة السريعة فقط.

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مؤشرات التحليل الفنى - فيتو

حركة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

يستمر ظهور القوة الشرائية الأمر الذي دفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أن يشهد إرتدادًا آخرًا على المدى القريب "الأجل القصير"، وفي الوقت الراهن، لا يزال المؤشر عرضة لأن يشهد المزيد من الإرتداد ليعاود إختبار منطقة المقاومة الأولى والكامنة حول الـ 8635 نقطة وذلك في حالة حفاظ القوة الشرائية على تقدمها خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، والجدير بالذكر إنه في حالة حدوث أي اختراق أعلى من منطقة المقاومة سابقة الذكر سيمهد ذلك الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقة المقاومة الرئيسية والكامنة عند الـ 9000 نقطة مرة أخرى.

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علاوة على ذلك، تظل منطقة المقاومة الأخيرة أيضًا هي النقطة الحاسمة استمرار الاتجاه الصاعد على الأجل القصير، ومما سبق، نوصي المستثمرين بمراقبة تحركات السوق عن كتب عند إختبار منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 9000 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوة الشرائية ستنجح في إختراق تلك المنطقة الرئيسية أم لا علاوة على ذلك، فإن تأكيد الإختراق سيولد إشارة بالمتاجرة على الأجل القصير حيث ننصح المستثمرين بفتح مراكز مضاربية على المدى القريب الأجل القصير جدًا مع وضع حد الإيقاف الوقائي بشكل صارم أدنى من منطقة الدعم الرئيسية.

كواليس حركه تعاملات منتصف الاسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30654 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 38186 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13484 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11904 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة.

مذا حدث فى تعاملات جلسة الإثنين؟

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 30925 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 38415 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13605 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11975 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.



بالارقام.. تفاصيل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة.

مؤشر الذهب يتلون بالأحمر عالميا، الأونصة تتهاوى لـ 2914 دولارا

تلون مؤشر الذهب بالأحمر خلال حركة التداولات العالمية بالساعات الماضية ليلامس المؤشر المستوى 2914 دولار للأونصة الواحدة، متراجعا بنحو 86 دولارا فى الأونصة مقارنة بحركة تعاملات يناير المنتهى.

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مؤشر الذهب - فيتو

حركة أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب العالمية بتعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، تراجعا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الأوقية في المعاملات الفورية ليصل إلى 2914 دولارًا، بعد اقترابه من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تداولات يناير المنتهى.

ويُعزى هذا الارتفاع الذى وصل له المؤشر خلال تداولات يناير 2025 إلى ضعف الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، خاصةً بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار قلقًا بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع بنك ANZ أن يصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 3000 دولار للأوقية بحلول عام 2025، مما يعكس التوقعات الإيجابية للمعدن الأصفر في المستقبل.

مؤشر الذهب - فيتو

الاستثمار في الذهب وتحقيق الأهداف المالية

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار في المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار في الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار في الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار في الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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