الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل عقبال عندكوا الحلقة الخامسة، والدة حسن الرداد تدخل مجال غناء المهرجانات وتحقق شهرة ضخمة

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الحلقات المنفصلة المتصلة “عقبال عندكوا”، بعض الأحداث الغريبة، حيث حققت بطة “إيمي سمير غانم” شهر واسعة بعد دخول مجال غناء المهرجانات، وتخلت عن زوجها أحمد حتة “حسن الرداد”، مما تسبب له في أزمة كبيرة.

 

وقرر أحمد حتة أن يأخذ بالثأر منها ومضايقتها في مجال عملها، فقرر كتابة أغنية لوالدته التي سجلتها وحققت نجاحا كبيرًا، وأصبحت هي الأخرى نجمة في غناء المهرجانات، وأطلقت على نفسها اسم “حماقية”

مسلسل عقبال عندكو

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل عقبال عندكوا 

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

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أبطال مسلسل عقبال عندكوا عقبال عندكوا مسلسل عقبال عندكوا

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