حسن الرداد: تلقيت عروضا لإحياء الأفراح والحفلات بعد نجاح أغاني أفلامي

أكد الفنان حسن الرداد، أنه تلقى عروضًا لإحياء الحفلات والأفراح بعد النجاح الكبير لأغنيته "يا وحشني اديني رنة" من فيلم زنقة ستات و"هوب" من فيلم "عشان خارجين"، قائلًا: "جالي كمية ناس عايزيني أروح أحيي حفلات وأفراح وكنت بروح أجامل، وكنت مستغرب في الأول، أول ما أدخل يدوّني المايك والـ DJ يشغل الأغنية، وبعد ما النمرة تخلص يقولوا لي ممكن تتفضل".

ظاهرة إحياء الفنانين الحفلات

وأشار "الرداد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة عالميًا، حيث يقوم العديد من الممثلين في الخارج بإحياء حفلات، حتى وإن لم يكونوا مطربين محترفين، مستشهدًا بـ هيو جاكمان وجوني ديب، متابعًا: "في فرق بين الفنانيين الذين يغنون طرب ويؤدون أدوار الترفيه أيضًا".

تأثر حسن الرداد بـ أحمد زكي وعادل إمام

وأوضح حسن الرداد أنه تأثر في أعماله بالفنانين الكبار مثل أحمد زكي وعادل إمام، اللذين قدما أغاني داخل الأفلام بطريقة تمثيلية تعبيرية جعلت الأغاني جزءًا من القصة وليس مجرد أداء غنائي، مؤكدًا أن الممثل ممكن يعبر عن الأغنية بشكل أقوى من المغني؛ لأنه بيجسدها دراميًا، مشددًا على أن فكرة احتراف الغناء ليست في خططه حاليًا، لكنه استمتع بتقديم الأغاني داخل أعماله الفنية، خاصة في الأفلام الكوميدية والمسلسلات مع زوجته إيمي سمير غانم.

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