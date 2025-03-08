السبت 08 مارس 2025
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محامي المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية يقدم شهادة تفيد بأن موكله فاقد الأهلية وقاضي المعارضات يفاجئ الجاني

المتهم بهتك عرض طفلة
المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية، فيتو

في حادثة بشعة هزت الشارع المصري، تجرد شاب ثلاثيني من مشاعره، وهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي في نهار رمضان، بالقرب من سوق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، قبل أن يتم ضبطه بواسطة الأهالي حيث تم ضربه بعنف وتسليمه لرجال الشرطة.

قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة هتك عرض طفلة الشرقية

كواليس جلسة تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان

وفاجأ محامى المتهم قاضي المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان خلال جلسة التجديد بتقديم شهادة معاملة أطفال لمرتكب الجريمة الشنيعة، مؤكدا أن موكله فاقد الأهلية وغيرمدرك لطبيعة أفعاله وقت ارتكابه الواقعة، إلا أن القاضي باغت الأخير بسؤال كشف من خلاله أن المذكوربكامل قواه العقلية ومدرك لأفعاله تماما.

فيما تمسكت محامية الطفلة المجنى عليها أمام جهات التحقيق بالطعن بالتزويرعلى المستند الذي بحوزة محامى المتهم.

وقررقاضى المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حال وجودها بحمام عمومى بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جريمة بشعة تهز العاشر من رمضان

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شاب يدعى"خيري"37عاما (متزوج ولديه أبناء) مقيم قسم ثالث العاشر من رمضان، متهم بالتعدي على طفلة جنسيًّا داخل حمام عمومي بمنطقة السوق، في "ابني بيتك" بالحي العاشر بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان تحت التهديد، حيث كان بحوزته آلة حادة ، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث حيث تحفظت على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

فيما أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت معاينة مبدئية وقررت غلق الحمام نهائيا وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وأخطرت النيابة العامة "نجدة الطفل" و"المجلس القومي للطفولة والأمومة" من أجل تقديم الدعم النفسي للمجني عليها.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق: زوجتي كانت بترفض ممارسة العلاقة الزوجية وأنا مضطرب نفسي

واستمتعت جهات التحقيق بالشرقية لأقوال المتهم ، الذى أقر بارتكابه الجريمة الشنيعة موضحًا، أنه يتعاطى المواد المخدرة ويمر بظروف نفسية سيئة نتيجة رفض زوجته ممارسة العلاقة الزوجية معها قبل الواقعة قائلا:"فوجئت بالطفلة قدامي في دورة المياه، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بهتك عرضها.. وما أعرفش حصل ده إزاي".

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفلة بعد تحسن حالتها ووالدتها وشهادات شهود الواقعة الذين أيدوا أقوال المجني عليها والمتهم.

أمرت نيابة العاشر من رمضان بحجز المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حال وجودها بحمام عمومي بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

حقيقة وفاة الطفلة المعتدى عليها جنسيا بالشرقية 

نفى مصدر طبي بمستشفى العاشر الجامعي في وقت سابق ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الطفلة المعتدى عليها جنسيًّا داخل حمام مسجد في نهار شهر رمضان بمنطقة ابنى بيتك بالمدينة، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن الحالة الصحية للطفلة مستقرة، وجرى السماح لأسرتها باصطحابها لاستكمال علاجها بالمنزل.

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