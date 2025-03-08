مسلسلات رمضان 2025، مي عمر تواجه ماجد المصري بما فعله مع والدتها بالحلقة 9 من إش إش

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إش إش حول رجب الذي صُدم عندما سمع اسم إخلاص كابوريا، والدة إش إش، وسألها إن كانت تدرك ما فعله في الماضي معها لكنها أنكرت معرفتها، فطلب منها أن تسأل والدتها ثم غادر المطعم وتركها وحدها. بعد ذلك،

لجأت إش إش إلى صديق لها يمتلك مكتبة وحكت له كل ما حدث معها، وطلبت مساعدته رغم عدم اقتناعه بنا تنوي عليه، منحها كتابًا عن فن الإقناع.

وفي الوقت نفسه، أخبرت صفاء والدتها بأنها تحب نصة وترغب في الزواج منه، فوافقت إخلاص على ألا يكون نصة لإش إش حتى لا تجرح مشاعر صفاء.

أما إش إش، فقد كشفت لوالدتها عن خطتها وطلبت مساعدتها، فطمأنتها الأخيرة ووافقت، والتقت إش إش بمختار وأعادت إليه خمسة آلاف جنيه كان قد أعطاها سابقًا لأختها صفاء، مؤكدة له أن الله سيعوضها عنه برجل حقيقي.

من جهة أخرى، حاولت لبنى إقناع مختار بالهرب معها بعيدًا عن والدها والزواج منه، لكنه رفض، وفي تطور آخر للأحداث، واصل رجب محاولاته للاتصال بإش إش، لكنها تجاهلت مكالماته في البداية، وعندما اتصل بها من رقم غريب، ردت عليه ووافقت على مقابلته.

وخلال اللقاء، أعرب رجب عن شكوكه بشأن ما جرى وأنه ليس صدفة، بينما واجهته إش إش بحقيقة ما فعله مع والدتها، مؤكدة أنه لم يعد بإمكانهما الاستمرار معًا نظرا لما حدث ثم غادرت المكان.

بعد ذلك، أخبرت إش إش والدتها بما حدث مع رجب، وقالت لها أن تنتظر رجب وأنه سيأتي، وبالفعل عن عودة إخلاص كابوريا من السوق، وجدت رجب واقفًا بجانب سيارته وألقى عليها السلام.

مسلسل إش إش الحلقة الثامنة

شهدت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الثامنة حول تألق إش إش في أحد الأفراح بحضور رجب الجريتلي.

وبينما كانت إش إش على وشك مغادرة مكان الفرح، التقى بها إسماعيل، مساعد رجب الجريتلي، وأخبرها أن رجب يريدها.

مسلسل إش إش حلقة 8

استجابت له وذهبت لرجب الذي أعرب عن أنه بحث عنها الفترة الماضية، وعرض عليها أن يتناولا العشاء معًا، لكنها رفضت لأنها لا تحب الخروج ليلًا، واقترحت عليه أن يتقابلا في اليوم التالي لتناول الغداء بدلًا من ذلك.

في الوقت نفسه، كان بوشكاش غاضبًا لأن مكرم شخاليل لم يخبره عن تفاصيل الفرح الذي حضرته إش إش الليلة الماضية، ما أدى إلى خلاف بينهما.

أما صفاء، فقد ضربها مختار وشادية محاولين معرفة سر حضورها والسؤال على لبنى، لكن والدتها إخلاص وصلت في الوقت المناسب وأنقذتها من الموقف، وتعهدت بألا يتدخل أي من أبنائها في حياتهم مجددًا.

على جانب آخر، اكتشف فرج أن مختار وشادية كانا في المستشفى ولهما علاقة بأزمة ابنته، فقرر إنهاء خطوبته وفسخ شراكته مع رجب الجريتلي. وعندما علم مختار بذلك، شعر بسعادة غامرة، على عكس شقيقته التي حاولت إقناعه بإصلاح الأمور مع لبنى، لكنه رفض تمامًا.

كما حاولت لبنى التحدث إلى شادية لحل المشكلة، إلا أن الأمر لم يسر كما أرادت، أما عن لقاء إش إش ورجب الجريتلي في المطعم، فقد اعترفت له خلال حديثها إنها بداخلها تتمنى أن تتزوج منه وتنجب منه أطفال، وخلال حديثها أكدت له أنها ذهبت إلى منزله من قبل، وفاجأته بكشف سر لم يكن يتوقعه على الإطلاق، حيث أخبرته أنها ابنة إخلاص كابوريا، لتبدو الصدمة واضحة على وجه رجب.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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