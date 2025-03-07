الجمعة 07 مارس 2025
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وزير الصحة ينعى مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

وزير الصحة ينعي مدير
وزير الصحة ينعي مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

نعى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أسامة عبد الله مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الدكتور أسامة عبد الله، كان نموذجًا مشرفًا في خدمة القطاع الصحي

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الدكتور أسامة عبد الله، كان نموذجًا مشرفًا في خدمة القطاع الصحي، وأسهم كثيرًا في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في كل موقع عمل فيه، ولم يدخر جهدا في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

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كان الدكتور أسامة عبد الله، قد توفي صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، تحت رعاية طبية مركزة، إلى أن توفاه الله.

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الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء القطاع الصحي الصحية بالمنوفية الصحة والسكان بمحافظة المنوفية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء محافظة المنوفية وزير الصحة والسكان

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