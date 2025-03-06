الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

تعديل موعد مباراة منتخب تونس أمام مالاوي في تصفيات كأس العالم

منتخب تونس، فيتو
منتخب تونس، فيتو

يستعد منتخب تونس لمواجهة ليبيريا ومالاوي، في إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة، من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكشفت إذاعة "موزاييك" التونسية، اليوم الخميس، إنه تقرر تعديل موعد مباراة نسور قرطاج أمام مالاوي، لحساب الجولة السادسة.

الموعد الجديد لمباراة منتخب تونس ضد مالاوي

وبموجب هذا التعديل، سيستضيف منتخب تونس نظيره مالاوي، يوم 24 مارس الجاري، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت تونس، على ملعب حمادي العقربي في رادس، بدلا من الثامنة مساءً يوم 25 مارس.

ويحل المنتخب التونسي ضيفا على ليبيريا، يوم 19 مارس، في الجولة الخامسة.

ويحتل نسور قرطاج صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ناميبيا الوصيفة.

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تونس منتخب تونس مالاوي ليبيريا كأس العالم

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