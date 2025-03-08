مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل

مسلسلات رمضان 2025، سيكون جمهور مسلسل فهد البطل على موعد مع أحداث مشوقة في حلقة اليوم السبت 8 رمضان.

موعد عرض الحلقة8 من مسلسل فهد البطل

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل فهد البطل على شاشة قناة ON في تمام الساعة 9:45 دقيقة مساء، بينما تعرض على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء.

الحلقة 7 من مسلسل فهد البطل

كانت الحلقة 7 شهدت أحداثا مثيرة، وبدأت بإنقاذ أحمد العوضي “فهد” لميرنا نور الدين من الموت، بعدما ظل يراقب والدها “حجاج عبد العظيم” الذي قام باختطافها، وكان يريد ذبحها بعد طلب الدجال منه هذا الأمر لفتح مقبرة آثار، ولكن يأتي فهد في الوقت المناسب وينقذها، وتقرر البقاء في منزل أسرته بعيدا عن والدها.

وتتوالي الأحداث ويعترف “فهد” بحبه لكناريا، ولكنها تصدمه وتخبره بأنها لا تفكر ولا تريد الحب نظرا للمشكلات في حياتها التي تحاوطها طوال الوقت.

وكشفت الحلقة عن إلقاء القبض علي الفنانة لوسي، والتي تلعب دور فايزة الشبح بتهمة تزوير العملة، بعدما اقتحمت الشرطة منزلها.

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