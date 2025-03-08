العوضي يتصدر ترتيب نسب مشاهدة مسلسلات رمضان بدول الخليج

تمكن مسلسل فهد البطل من بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة القديرة لوسي من تصدر نسب المشاهدة في دول الخليج، وذلك عبر منصة watch it، مع انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، حيث تدور أحداث العمل في إطار 30 حلقة، ويغلب عليه الطابع الاجتماعي والاكشن.

أكرم حسني في الوصافة

واحتل المركز الثاني مسلسل الكابتن من بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة القديرة سوسن بدر والفنانة رحمة أحمد، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول طيار تظهر له أرواح بعض الشخصيات الذين توفوا بسبب حادث في إحدى رحلاته.

أحمد مالك وطه الدسوقي ينافسان علي الأعلي مشاهدة

إما مسلسل “ولاد الشمس” فقد احتل المركز الثالث من حيث نسب المشاهدة في دول الخليج علي منصة watch it، والعمل من بطولة الفنان أحمد مالك وطه الدسوقي، ويعد هذا العمل هو الأول من حيث نسب المشاهدة على المنصة ذاتها في جمهورية مصر العربية، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول شابين ينشآن في ملجأ.

بينما جاء مسلسل “ شهادة معاملة أطفال ” للفنان محمد هنيدي بالمركز الرابع من حيث نسب المشاهدة، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول محامي يدخل في غيبوبة لمدة 20 عامًا.

الدراما الصعيدية حاضرة

أما المركز السادس فكان نصيب مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ وسلوى عثمان وسلوي خطاب ورياض الخولي ودينا فؤاد، والمسلسل ينتمي الي نوعية الأعمال الصعيدية حول حكيم الذي يكون كبير عائلته ويتحكم في أموالها مما يخلق له العديد من العداءات والمشاكل ويسعى الكثير لينتقم منه.

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