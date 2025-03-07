مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي ينقذ ميرنا نور الدين من الموت في الحلقة 7 من "فهد البطل"

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 7 من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي أحداثا مثيرة

الحلقة 7 من مسلسل فهد البطل

وبدأت الحلقة، بإنقاذ أحمد العوضي “فهد” لميرنا نور الدين من الموت، بعدما ظل يراقب والدها “حجاج عبد العظيم” الذي قام باختطافها، وكان يريد ذبحها بعد طلب الدجال منه هذا الأمر لفتح مقبرة آثار، ولكن يأتي فهد في الوقت المناسب وينقذها، وتقرر البقاء في منزل أسرته بعيدا عن والدها.

وتتوالي الأحداث ويعترف “فهد” بحبه لكناريا، ولكنها تصدمه وتخبره بأنها لا تفكر ولا تريد الحب نظرا للمشكلات في حياتها التي تحاوطها طوال الوقت.

وكشفت الحلقة عن إلقاء القبض علي الفنانة لوسي، والتي تلعب دور فايزة الشبح بتهمة تزوير العملة، بعدما اقتحمت الشرطة منزلها.

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت قد شهدت الحلقة 6 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، أحداثا مثيرة تضمنت كسرة نفس كارولين عزمي بعدما أخبرت محمد صلاح “آدم” الذي يريد الزواج منها عن ماضيها وعن أن شقيقها فهد كان مسجونا فهرب منها وخرج من حياتها.

الحلقة 6 من مسلسل فهد البطل

وتضمن الحلقة مشهدا مؤثرا لـ كارولين وهي تبكي في حضن شقيقها “فهد” وتخبره أنها لا تريد الزواج مطلقا، وتتوالى الأحداث، حتى قام حجاج عبد العظيم، بتخدير ابنته كناريا والتي تقوم بدورها ميرنا نور الدين، وذلك بعدما طلب منه الدجال أن يذبحها حتى يفتح أحد المقابر الموجود فيها آثار.

وبالفعل يقوم حجاج بتخدير ابنته ويذهب بها إلي الدجال لكي يذبحها ولكنه لا يعلم أن فهد كان يلاحقه حتى ينقذها، حيث أنه كان ينتظرها خارج منزلها لكي يذهب معها إلى مشوار، ولكن يتفاجئ بأن والدها قام بخطفها.

مسلسلات رمضان 2025 ، وبدأت الحلقة 5 من مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وتضمنت أحداثا مثيرة ومنها رغبة أحمد العوضي العمل لدي توفيق التمساح “محمود البزاوي” صديق عمه غلاب الذي قتل والده “الجارحي” أمام عينه وكان سببا في تشريده هو وشقيقته رواية.

الحلقة 5 من مسلسل فهد البطل

وتتوالى الأحداث، ويوافق “نادر” نجل توفيق التمساح أن فهد يعمل لديهم سائق، ويطلب منه نادر أن يذهب برفقته إلى حفل كبير، وفي مشهد مثير يعثر “فهد” علي عمه غلاب “أحمد عبّد العزيز ” في الحفل ولكن عمه لا يعرف أن الذي أمامه هو “فهد” نجل شقيقه الذي قتله صراعا على العمودية.

وتستمر الأحداث، ويذهب فهد إلي شقيقته رواية ويحكي لها أنه عثر على عمهما غلاب، ليدخل في قلبها الرعب وتطلب منه أنه ينسي الماضي، وأثناء الحديث يشم فهد في ملابس شقيقته رائحة خمرة فيشك فيها وتنتهي الأحداث.

مسلسلات رمضان 2025 ، وشهدت الحلقة 4 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

الحلقة 4 من مسلسل فهد البطل

وبدأت الحلقة، بهجوم البلطجية والذين أرسلهم شامل “محسن منصور” على أحمد العوضي للانتقام منه بعدما قتل “العوضي” شقيق شامل دفاعا عن شرف شقيقته، وتأتي كناريا “ميرنا نور الدين” في الوقت المناسب وتنقذه عن طريق هروبه بالتروسيكل.

وتتوالى الأحداث، ويتعرض أحمد العوضي للطرد من ورشة الرخام التي كان يعمها بها، حيث أن صاحب الورشة طرده خوفا على لقمة العيش، ويطلب “العوضي” بعدها من صديقه ريكو “عصام السقا” أن يحاول أن يساعده في العمل لدي توفيق التمساح، الرجل الذي كان سبب في تشريد العوضي هو وشقيقته رواية وقتل والدهم، حيث أن من بداية الأحداث والعوضي كان لديه غرض أن يعيش في منطقة شق الثعبان المنطقة التي يقيم بها توفيق التمساح لكي ينتقم منه.

الحلقة 3 من مسلسل فهد البطل

وكانت قد بدأت الحلقة بعثور “فهد” أحمد العوضي على توفيق التمساح “ محمود البزاوي” في منطقة شق التعبان والذي كان من أسباب تشريده هو وشقيقته رواية بالإضافة إلى تحريض عمه “غلاب” علي قتل والد فهد “حماد الجارحي”.

وتتوالى الأحداث، وتظهر ميرنا نور الدين للمرة الأولى من خلال الأحداث بشخصية كناريا وهي فتاة تعمل علي باب الله وتجمع بواقي الرخام لبيعه حتى تستطيع الإنفاق على أسرتها.

وكشفت الأحداث عن خداع كارولين عزمي “رواية” شقيقها “فهد”، حيث أخبرته أنها تعمل في مطعم ولكنها في الحقيقة تعمل في night club.

الصراع على العمودية

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت الحلقة الثانية من مسلسل فهد البطل بدأت بأحداث مثيرة.

بدأت الحلقة، بقيام محمود البزاوي “توفيق التمساح” بإرسال رجال إلى منزل أحمد العوضي وأسرته “الجارحي” في محاولة للتخلص منه، بعدما تسبب “العوضي” في منع تجارته للأفيون في المنيا، خاصة أنه يشارك شقيق “العوضي” الأكبر “غلاب” والذي يقوم بدوره أحمد عبد العزيز.

وتنتقل الحلقة، إلى مشهد مؤثر حيث قام “غلاب” بإطلاق النار على شقيقه الأصغر “الجارحي” الذي يقوم بدوره أحمد العوضي، حيث أنه يظهر بشخصيتين خلال الأحداث الأولى الجارحي الأب، والثانية فهد الابن الذي دخل السجن في الحلقة الأولى.

وأطلق غلاب النار على شقيقه الأصغر الجارحي بسبب الصراع على العمودية ومنع تجارة الأفيون في البلد، وسقط الجارحي أرضا وحاول أن ينقذ نفسه ولكن غلاب قام بطعنه بغل مرة أخرى حتى الوفاة من أجل العمودية وتجارة الأفيون مع صديقه توفيق التمساح.

وتنتقل المشاهد إلى فهد أثناء تواجده في السجن والذي استمر يتذكر كل ما حدث لوالده “الجارحي”، من عمه غلاب وقتله على يده بسبب الصراع على العمودية وتجارة الأفيون

وفي مشهد عبقري يكشف جحود القلوب بين الأشقاء لأحمد عبد العزيز الذي يلعب دور “غلاب” قام بتأنيب شقيقه الأصغر “الجارحي” الذي قتله بسبب الكره والطمع وهو يغسله قبل انتقاله لمثواه الأخير

وتكشف الأحداث، عن حياة أحمد العوضي “فهد” هو وشقيقته رواية كارولين عزمي بعد قتل والده “الخارجي” علي يد عمه غلاب، ويخرج فهد من السجن بعد سجنه 3 سنوات دفاعا عن شرف شقيقته

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