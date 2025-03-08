السبت 08 مارس 2025
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رياضة

أبو ريدة يناقش مع رئيس الاتحاد المالاوي مستقبل كرة القدم في إفريقيا

هاني أبو ريدة رئيس
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، فيتو

التقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فيلتوود هاييا رئيس الاتحاد المالاوي لكرة القدم صباح اليوم بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 

وخلال اللقاء تم بحث العلاقات بين الاتحادين وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة، ومستقبل كرة القدم في القارة الأفريقية قبل أيام على انعقاد الجمعية العمومية ، التي تشهد انتخابات رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية صباح الأربعاء القادم في أحد فنادق الجيزة.

وبعد نهاية اللقاء حرص أبو ريدة على إهداء الضيف درع الاتحاد المصري لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثالثة لأحد رؤساء اتحادات الدول الأفريقية لمقر الاتحاد المصري بعد أن سبقه صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني في السادس من يناير الماضي ثم فيصل إسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي في الثالث والعشرين من نفس الشهر.

أبو ريدة يهدي درع اتحاد الكرة لرئيس الاتحاد المالاوي، فيتو
أبو ريدة يهدي درع اتحاد الكرة لرئيس الاتحاد المالاوي، فيتو

أبو ريدة يجتمع مع أوسكار رويز

فيما التقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة، في وقت سابق، أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

أبرز المعلومات عن الكولومبي أوسكار رويز

ويمتلك أوسكار رويز سيرة ذاتية رائعة في مشواره مع كرة القدم، وهو من مواليد الأول من نوفمبر عام ١٩٦٩، وهو حكم كولومبي دولي سابق، وحصل على الشارة الدولية من الفيفا طوال الفترة من ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠١١ قبل قرار اعتزاله، واتجاهه للعمل في مجال تطوير التحكيم.

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هاني ابو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس الاتحاد المالاوي لكرة القدم فيلتوود هاييا صمويل إيتو فيصل إسماعيل سدات

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