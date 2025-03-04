أبو ريدة يلتقي أوسكار رويز قبل تسلمه مهام رئاسة لجنة الحكام

التقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

ووصل المحاضر الدولي أوسكار رويز القاهرة مساء أمس الاثنين، لبدء مهمته في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان أوسكار رويز شارك خلال الفترة الماضية في ورشة تطوير الحكام المصريين.

أوسكار رويز، فيتو

أبرز المعلومات عن الكولومبي أوسكار رويز

ويمتلك أوسكار رويز سيرة ذاتية رائعة في مشواره مع كرة القدم، وهو من مواليد الأول من نوفمبر عام ١٩٦٩، وهو حكم كولومبي دولي سابق، وحصل على الشارة الدولية من الفيفا طوال الفترة من ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠١١ قبل قرار اعتزاله، واتجاهه للعمل في مجال تطوير التحكيم.

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