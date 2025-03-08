السبت 08 مارس 2025
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سياسة

رئيس حزب الوفد: الشعب المصري ضرب مثالا في النضال خلال ثورة 1919

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن الشعب المصري ضرب أعظم صور وأمثلة النضال عبر تاريخه، وقدم أرواح أبنائه الطاهرة في سبيل تماسك الوطن والحفاظ على الأرض. 

ذكرى ثورة 1919

وحيا رئيس الوفد جهاد المصريين في ذكرى ثورة ١٩١٩ التي انطلقت في التاسع من مارس، وكذلك ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف والذي ضرب المثل والقدوة للعسكرية المصرية الشريفة.

وأكد يمامة أن تماسك مصر يعتمد بالدرجة الأولى على مدى تماسك جبهتها الداخلية ووحدتها الوطنية  وقدرة المصريين على تجاوز الأزمات والتحديات بعزيمة وإرادة.

عيد الجهاد الوطنى

وطالب رئيس حزب الوفد المصريين بالتماسك ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، والتي تنعكس على مصر ودورها الإقليمي الكبير، مؤكدا أن الشعب المصري لديه من الاصرار والعزيمة والإرادة الصلبة التى تمكنه من تجاوز أي مخاطر.

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