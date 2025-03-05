حزب الوفد: نرفض مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

أعلن حزب الوفد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى وحقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية كما يعلن رفضه لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

مخطط تهجير الفلسطينيين

وأعرب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن دعمه للموقف العربي الموحد الذي يشكل قوة للموقف الفلسطيني، وكذلك اعتماد القمة خطة الدولة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.

حل عادل ودائم يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني

وشدد رئيس الوفد على أن المجتمع الدولى عليه أن يتحلى بمسئوليته تجاه حل عادل ودائم يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان ويضمن ردع التجاوزات المستمرة والممارسات غير الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني الغاشم.

كما ثمن رئيس الوفد التحرك الواعى من قبل القيادة السياسية المصرية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق مؤكدا أن مصر لم تألوا جهدا في تقديم يد العون للقضية العربية الأهم ونصرة الفلسطينيين في مواجهة العدو الإسرائيلي.

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