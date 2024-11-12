في ذكراه، لماذا يحتفي الوفديون بعيد الجهاد الوطني؟

حزب الوفد، يحتفل حزب الوفد بعيد الجهاد الذي اقترن اسمه بالزعيم الراحل سعد زغلول مؤسس حزب الوفد منذ عام ثورة ١٩١٩ ميلادية.

وعيد الجهاد الوطني هو عيد كانت مصر تحتفل به منذ سنة 1922 أي منذ أن نالت استقلالها إلى سنة 1952، وكان يعتبر يومًا قوميًّا في عهد المملكة المصرية.

واقترن هذا العيد بالزعيم سعد زغلول مؤسس حزب الوفد ومكافح الاحتلال الإنجليزي على مصر، وكان الشعب المصري، يتوجه في هذا اليوم بكل طوائفه إلى ضريح سعد زغلول، حيث يخطب فيه الزعماء ويضعون الزهور ترحمًا عليه.

ذكرى عيد الجهاد الوطني

وفي مثل هذا اليوم في عام 1935، ألقى السير صمويل هور وزير الخارجية البريطاني في لندن خطاب تهكم فيه على الدساتير المصرية حيث وصف دستور 1923 بغير الصالح للعمل ودستور 1930 بأنه لا يتوافق مع رغبات الأمة، مشيرا إلى أن بريطانيا نصحت بألا يتم إعدادهما من الأساس.

واندلعت المظاهرات في القاهرة حينها وقابل البوليس هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وكان أول الذين قتلوا عاملًا في سرادق الاحتفال بعيد الجهاد.

الاحتلال الإنجليزي على مصر

وتجددت المظاهرات في الأيام التالية، وكانت أهم المظاهرات التي قام بها طلبة جامعة الملك فؤاد وهى جامعة القاهرة حاليًّا، التي تدفقت عبر كوبري عباس، وأطلق البوليس النار عليها، فقتل عدد من الطلبة.

واستمر الاحتفال بمثل هذا اليوم من كل عام بعيد الجهاد الوطني حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، التي ألغت الاحتفال.

احتفالية عيد الجهاد الوطني

وينظم معهد الوفد للدراسات السياسية بحزب الوفد تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية احتفالية وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجهاد الوطني والذي يوافق يوم ١٣ نوفمبر من كل عام.

ذكرى عيد الجهاد الوطني

ويتضمن الاحتفال عددًا من الفعاليات منها عروض وثائقية وكلمات للوفديين، احتفالًا بهذه الذكرى ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بالمقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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