السبت 08 مارس 2025
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ضبط 400 كيلو بلح أسواني «مجهول المصدر» بالقليوبية

ضبط بلح مجهول المصدر
ضبط بلح مجهول المصدر بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة على المحال التجارية والأسواق بطوخ، لضمان وصول غذاء آمن للمستهلك، ومنع تداول أي أغذية فاسدة أو مغشوشة.

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ضبط 400 كيلو بلح مجهول المصدر بالقليوبية


قال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان أن الحملة بالتفتيش على السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بإشراف الدكتور أسامة أبوعامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، والدكتورة عزة صابري شاويش مدير الإدارة الصحية بطوخ.
وأسفرت الحملة بالقليوبية  عن ضبط 400 كيلو بلح أسواني «مجهول المصدر» وغير محتفظ بخواصه الطبيعية وغير مدون عليه أي بيانات؛ وتم سحب عينات من الأغذية المتداولة بالاسواق وإرسالها إلى معامل بنها، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
تم تحرير محضر بالواقعة لعدم استيفاء المنشأة للشروط الصحية المقررة، كما تحرير محضر للمسئول لعدم حمله شهادة صحية سارية.

وأوصت الحملة بإغلاق المحل لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم استيفاؤه للشروط الصحية المقررة.

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