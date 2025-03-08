السبت 08 مارس 2025
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سياسة

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان ١٣٩٣ أحد أهم وأعظم الأحداث في تاريخ مصر والأمة العربية الحديث، والذي يتواكب مع احتفالات مصر بيوم الشهيد الذي لولاه ما كان هذا النصر العظيم. 

برقية تهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وأكد رئيس مجلس النواب، فى نص برقية التهنئة، أنه يظل نصر العاشر من رمضان سنة ١٣٩٣هـ تحفظه الذاكرة والعقل المصري والعربي، باعتباره أحد أهم وأعظم الأحداث في تاريخ مصر والأمة العربية الحديث. 

احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد 

وتابع رئيس مجلس النواب: ويشاء الله، أن تتواكب تلك الذكرى الوطنية الخالدة -هذا العام - مع احتفالات مصر بـ يوم الشهيد، الذي لولاه ما كان هذا النصر العظيم، ليدرك الجميع قوة هذا الشعب وصلابته في الدفاع عن حقوقه، وبسالة أبناء قواته المسلحة في حماية تراب هذا الوطن، ليرتدع كل من تسول له نفسه المساس بشبر واحد من تراب مصر.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: “وبهاتين المناسبتين الوطنيتين، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بأن يكلل المولى عز وجل جهودكم بالتوفيق والسداد من أجل خير بلادنا، إنه سبحانه على ذلك قدير، وكل عام وأنتم بخير”.

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العاشر من رمضان الشهيد يوم الشهيد النواب مجلس النواب

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