القوات المسلحة تعلن عن بروموهات "يوم الشهيد.. شعب أصيل" (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العديد من الفيديوهات والبرمو بمناسبة اقتراب ذكري يوم الشهيد تحت عنوان" يوم الشهيد.. شعب أصيل"، حيث تم طرح برمو “بطل وضحى لأجل وطنه” وبرمو “زفة وداع ” وبرمو “شعب في ظهر أبطاله ".

وجاءت كلمات برمو “زفة وداع” كالتالي:

زفة ووداع من كل أهله والعين بتبكي على الفراق

سمع في يوم وطنه ندهله لبي النداء راح باشتياق

يوحشنا يوم بنشوفه في ابنه بطل شجاع

وتضمنت كلمات برمو “شعب في ظهر أبطاله ":

شعب في ظهر أبطاله وايد واحدة تهز جبال

شهيد موته يحلاله..ولادك كلهم ابطال

وياتي ذلك بالتزامن مع اقتراب بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم يوم ٩ مارس من كل عام ويوافق يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة والذي يعد اول قائد عسكري يستشهد وسط جنوده في الخطوط الامامية لجبهة القتال.

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