تسليم دفعة من شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين بمدينة 15 مايو

أعلن جهاز مدينة 15 مايو تسليم دفعة جديدة من شقق الاسكان الاجتماعي للحاجزين بمشروع النرجس وذلك بداية من غد الأحد.

وحدد الجهاز مواعيد تسليم الشقق كالتالي:

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض تعليمي بمساحة 8000 متر بسعر 2495 جنيهًا، وأرض تعليمي حق انتفاع بمساحة 2111 مترًا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح دوريًّا حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد غلق باب التقديم على وحدات مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج الذي تقرر أن يكون يوم 20 مارس الجاري، ويضم الطرح أكثر من 5 آلاف وحدة بمساحات مختلفة وفى 12 مشروعًا بالمدن الجديدة، ويتم حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج الكترونيا ويضم شقق وفيلات بمساحات متنوعة والسداد بالدولار.

وتستعرض فيتو الخطوات التفصيلية للتقديم كالتالي:

- اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻋﻠى ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ:

-اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط أو ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

-ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎءﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺠﺰ ] ﻓﻴﺪﻳﻮ / ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.[

- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ وااﺳﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ] اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ [ - ] إﻟﺰاﻣﻲ.[

رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن.

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ:

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ.

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻄﺮح ﺑﺼﻴﻐﺔ ] JPG - PDF [ وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ] 2M.B.[

- ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮور / ﺛﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور.

- ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻮد ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ (OTP) ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب.

- ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ وﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور.

- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺈدﺧﺎل اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم.

- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ] اﻟﻮﺣﺪات - اﻟﻔﻴﻼت [ وﻛﺬا اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ.

- ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺠﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ] وﺣﺪة / ﻓﻴﻼ [ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻜﻞ ] وﺣﺪة / ﻓﻴﻼ [ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻜﻞ ] وﺣﺪة / ﻓﻴﻼ [ وﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ] ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ (SWIFT) - ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ – ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ [ وﻳﻜﻮن ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﻣﺒﻠﻎ 9,900) (USD ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺑﺮاج اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ.

ﻣﺒﻠﻎ 9,900) (USD ﻟﻠﻔﻴﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ. ﻣﺒﻠﻎ 5,000) (USD ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻀﺎف ﻣﺒﻠﻎ 50) (USD ﻣﺼﺎرﻳﻒ دراﺳﺔ ] ﻻ ﺗﺴﺘﺮد [ ﻛﺪﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات ] ﻓﻴﻼت - وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ [ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﺮح.

-ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم.

- ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ وإرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﺼﻴﻐﺔ ] JPG - PDF [ وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ] 2M.B.[

-ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺪون ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.

(2 ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ] اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ - اﻟﻤﺸﺮوع - اﻟﻮﺣﺪة/اﻟﻔﻴﻼ [ اﻟﻤﺮاد اﻟﺤﺠﺰ ﺑﻬﺎ وإﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ. (3 ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮذج اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ إﻗﺮار ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻜﺮاﺳﺔ وﺑﺼﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط، وﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮي ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

(4 ﺛﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ وﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻟﺤﻴﻦ إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺴﺪاد ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺤﺪد.

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